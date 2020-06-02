美警殺黑人：議員擬提案　終止警員法律保護

美國反警暴示威浪潮蔓延全國，種族不公、警察權力等問題引起議論。美國有國會議員計劃本周提出法案，希望終止警員特定的豁免權，讓警暴受害人可以起訴警員非法及不合憲的行為，從而消滅警暴問題。

報道指，高等法院採用有條件豁免權原則，往往成為涉事警員的護盾，令受害人及家屬難以追究責任及索償，即使法院裁定警員違反公民權利，最終亦可免責。美國獨立及保守派的密歇根州眾議員阿馬什（Justin Amash），周一（1日）得到明尼阿波利斯民主黨人的支持，提出《終止有條件豁免權法案》（Ending Qualified Immunity Act），好讓受害人可循民事途徑控告有關警員。

阿馬什向其他國會議員致函表示：「今次（明尼蘇達州黑人）弗洛伊德遭殘殺的案件，只是長久以來惡名昭彰警暴的最新一宗。同類的事情會繼續上演，因為警方在法律上、政治上、文化上均受保護。我們必須改變它，才可阻止警暴發生。」此外，參眾兩院的民主黨議員亦矢言引入不同的措施，包括記錄警員不當行為、停止把軍用裝備轉移給地方警察部門等。