無名氏公開文件相片　證英超模涉愛潑斯坦性醜聞

國際黑客組織「無名氏」沉寂一段時間近日再次出動，在社交網公布一份文件，揭露英國超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）亦牽涉已故美國「元首級淫媒」愛潑斯坦的性醜聞。另外，無名氏又稱入侵明尼蘇達州警方的系統，指控當局多年來對疑犯濫用暴力。

無名氏發放娜奧美金寶、特朗普和愛潑斯坦前女友吉絲納的合照，指出娜奧美金寶牽涉性醜聞，又公開了美國總統特朗普和愛潑斯坦出席一場派對的照片。文件亦披露一名女子入稟控訴特朗普和愛潑斯坦在她13歲遭強姦，批評特朗普︰「你找人殺了愛潑斯坦來掩飾你販賣兒童和強姦的罪名。」

另外，無名氏在錄影片段中談到黑人弗洛伊德被警方殺害一案，指警暴和謀殺是美國普遍的問題，當中以明尼蘇達州警方最惡名昭彰，弗洛伊德被殺只是冰山一角；在過去20年，有193人被明尼蘇達州的警察殺害。

無名氏又認為所有涉事警員都需要面對刑事起訴，當中跪頸殺死弗洛伊德的沙文應被控謀殺罪，批評道︰「不幸地，我們不相信你們腐敗的組織能能主持公義，所以我們要向世界揭露你們的眾多罪行。」