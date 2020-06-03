美警殺黑人：過份暴力對待兩黑人學生　亞特蘭大6警被控

美國喬治亞州首府亞特蘭大上周有警員處理示威時，暴力對待兩名黑人大學生，向他們使用電槍，並把他們硬拖出車外拘捕，6名涉案警員周二（2日）被控告使用過份武力，他們其中兩人較早前已被革職。

事發在上周六晚，亞特蘭大市出現聲援明尼蘇達州被警方壓頸致死黑人弗洛伊德的反警暴示威。示威令道路受阻，警察在現場拘捕一名年輕人時，大學生揚（Messiah Young）及他的女友皮爾格林（Taniyah Pilgrim）的座駕被堵在路中，揚舉起手機拍攝警察的拘捕情時況時，多名身穿防暴裝備及面戴防毒面罩的警員，包圍他們座駕。

從警方發放的隨身攝錄機片段可見，警員打開揚一側司機位的車門，揚立即把門再關上。他向警員說：「我今天不打算死」，並要求警員釋放該名年輕人。

之後，皮爾格林一側的車門被打開，警員向她使用電槍，表現驚恐及抗拒的她最終被拉扯下車；揚一側司機位的車窗也被打破，警員同樣向他施用電槍，之後拉他出車並將他制服在地，以索帶扣手。片中所見二人被捕期間並沒有攻擊警員，事件被傳媒廣泛報道。

亞特蘭大市長博頓斯（Lance Bottoms）在翻看片段後，周日已將其中兩名涉事警員革職，富爾頓縣周二更宣布，控告涉事的6名警員使用過份武力等罪名。

揚得悉警員被拘控後表示：「我現在覺得安全了一點，因為這些怪物已不能在街上嚇人。」皮爾格林也表示：「我很高興他們就自己的所作所為被拘控。」