拒絕特朗普要求　北卡州長指共和黨大會難全場坐滿

美國總統特朗普早前堅持，要北卡羅萊納州在新冠肺炎疫情下，讓共和黨全國代表大會「全場坐滿」。民主黨籍的北卡州州長科珀（Roy Cooper）周二（2日）致函回應共和黨，表示不能保證共和黨全國代表大會不受防疫限制影響，否定了特朗普的設想。

科珀在信中指出，他在上月30日收到共和黨全國代表大會的信函，要求讓夏洛特市光譜中心舉行的大會全場坐滿，讓約1.9萬名選舉人、職員、義工、選舉官員、嘉賓等均可入場，並讓接待的酒店、餐廳及酒吧全面開放。他表示，已跟特朗普及會方討論，不太可能讓8月下旬舉行的共和黨全國代表大會，以完全的規模舉行。

科珀稱：「我跟公共衞生官員都不會冒着北卡州人民的健康及安全風險，來保證你們的要求可實現。」他表示，當地民眾不知道屆時的疫情如何，故希望繼續遵守疾病控制及預防中心的指引，縮小大會的規模、保持社交距離、遮掩臉部都是必需的措施。

白宮暫未回應科珀的信函。特朗普上月25日向北卡州施壓，指如果該州無法承諾讓共和黨全國代表大會全場坐滿，共和黨將考慮更改舉辦場地。但分析指，由於美國疫情持續，加上近日爆發全國性的反警暴示威，尋找新的場地將更加困難。