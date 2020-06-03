研究：全球去年每6秒有足球場大小雨林消失

連場山火與伐木活動增加下，全球熱帶雨林面積正急劇下降。美國馬里蘭大學統計研究顯示，去年全球失去的雨林範圍，相當於每6秒就有一片如足球場大小的雨林消失。其中，伐木頻繁的巴西佔了去年雨林減少量的三分之一；而飽受山火摧殘的澳洲的林木流失量則比前年暴增6倍。

馬里蘭大學發布的數據顯示，在熱帶區有近1200萬公頃（12平方公里）樹木被焚，其中包括近400萬公頃密度高且歷史悠久的熱帶雨林。上述數據屬18年來第三差，僅次於2016年及2017年。除澳洲外，玻利維亞同受山火困擾，國內林木減少的比率比往年高出80%，降幅冠絕全球。林火相信是為了增加農地而被人為點燃，其後火勢因強風及氣候變化引發的乾旱而失控。

巴西的大規模伐木活動仍然持續，令亞馬遜雨林損傷嚴重。印尼、加納、剛果民主共和國等地的林木降幅則有收窄，但其中剛果全年樹林減少數量仍是紀錄上的第三高。熱帶雨林眾多野生動植物的棲息地，並對減少氣候變化而釋放的二氧化碳有極大幫助。世界資源研究所高級職員西摩（Frances Seymour）指此等程度難以令人接受，她呼籲各國政府應該設立政策及加緊推行規例，以免過度商業開放導致過量森林消失。