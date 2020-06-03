美警殺黑人：特朗普再訪宗教場所　自誇為黑人做得最多

美國總統特朗普周二（2日）在白宮橢圓形辦公室，簽署一項促進國際宗教自由的行政命令，之後與第一夫人梅拉妮亞，前往寫華盛頓的「聖若望保祿二世國家朝聖地」獻花。天主教華盛頓教區大主教格雷戈里（Wilton Gregory）發聲明反對特朗普到訪，並暗批他前一日在另一教堂手持聖經拍照是不尊重宗教。

格雷戈里在聲明中表示，對於有天主教設施容許被違反宗教原則的人嚴重濫用和操縱，令人困惑且應受譴責。他不點名指摘特朗普，指朝聖地所紀念的已故教宗聖若望保祿二世，也不會容忍有人只為在一個崇拜與和平之地前拍照，卻用催淚煙或其他方式驅散、恐嚇人們，暗批特朗普周一（1日）步行往白宮附近的聖約翰聖公會教堂，手持聖經拍照，而事前由執法人員以催淚彈及橡膠子彈驅散和平示威者為他開路。

另一方面，特朗普周二在Twitter發文，指自己是自第16任總統林肯以來，為黑人社區做得最多的總統，更列出任內其政府通過的多項與黑人有關的改革法案。副總統彭斯則於同日發文感謝執法人員保護首都及美國安全，並稱支持和平示威，但反對騷亂、搶掠及破壞私人產業。