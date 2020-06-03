地球面臨第6次大滅絕　專家斥源於人禍

塞瓦略斯（小圖）指下一次大滅絕人類責無旁貸。

墨西哥及美國的科學家周一（1日）發表研究報告，指地球物種於上世紀以較正常自然消亡快逾100倍的速度減少，反映地球正面臨第6次大滅絕。有別於過去5次大滅絕源於火山爆發或隕石撞擊等自然現象，是次將是首次因為人類活動行為引起的大滅絕。

墨西哥國立自治大學生態學教授塞瓦略斯（Gerardo Ceballos）與2名美國科學家，分析國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄中的受威脅物種名單，確認其中至少515個物種，目前尚餘少於1000隻，瀕臨滅絕。這些物種生活於南極洲以外、受人類活動高度影響的6大洲，尤其集中在熱帶和亞熱帶地區。

研究指目前的物種滅絕危機，與人類造成的污染密不可分，再加上氣候變化，破壞地球的生態系統。他們認為人類責無旁貸，必須正視和及早行動挽救。有關研究周一於《國家科學院學報》（PNAS）發表。

大滅絕是指在相對較短的地質時段中，在一個以上及較大的地理區域內，生物數量和種類急劇下降。科學家估計，地球5.5億年以來經歷過5次大滅絕，曾出現過的98%物種已絕種。