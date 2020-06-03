美警殺黑人：紐約逾200示威者被捕　特朗普斥科莫平亂不力

美國紐約市本周祭出的宵禁令無阻反警暴示威浪潮，數千名示威者周二（2日）晚繼續上街遊行抗議，要求結束警察暴力，逾200名示威者被捕。該市當晚10時許發生一宗槍擊案，據報沒有警員受傷，但詳情未明。總統特朗普周三（3日）在Twitter點名批評紐約州州長科莫平亂不力。

提前至晚上8時的宵禁令生效後數小時，紐約示威者仍成群結隊湧上街頭，高呼抗議口號，有示威者指「這是一場革命」；巴克萊中心外亦有數百人高呼遇害黑人弗洛伊德的名字。曼哈頓與布魯克林區之間的大橋被警車及路障封鎖，部分人繞過路障前進，又高舉雙手高呼「舉起手，不要開槍」。

警方最初一小時尾隨遊行人群，未有驅散或逮捕行動；至晚上9時開始呼籲示威者離開及作出拘捕，曼哈頓上城西區至少有一名記者被捕。紐約市長白思豪周三則在Twitter表示，自己身在示威地點之一的巴克萊中心，形容局勢非常平靜，認為宵禁有幫助。紐約市的亂局已持續了4晚，宵禁令料維持至下周日（7日）。

特朗普亦Twitter發文，引述霍士新聞報道指紐約州「完全失控」，問州長科莫何時要求聯邦政府出手相助。