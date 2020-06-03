新冠肺炎：福奇料疫苗7月最後階段試驗　年底面世

美國疫情未見緩和，確診總數達188萬宗，10.8萬人病歿。領導華府抗疫的美國衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇，周二（2日）表示美國首款候選新冠病毒疫苗下月開始最後一期臨床試驗，預計年底前生產1億劑，相信明年初可供應2億劑。他對疫苗效用謹慎樂觀。

福奇接受《美國醫學會雜誌》訪問指，國家衞生研究院（NIH）與美國藥廠Moderna合作研發的疫苗mRNA-1273，將招募約3萬名18歲至55歲的成年人參與試驗，包括長者和長期病患。他稱科研人員或在11月至12月判定疫苗是否有效，擔心無法長期維持疫苗的免疫作用，並相信由其他幾間公司開發的疫苗可能成功。

另外，福奇周一（1日）透露已兩周沒與總統特朗普通話或會面，對上一次互動是上月18日，特朗普邀請他在視像會議向全國州長提供醫學資料。福奇上月22日參與白宮新聞發布會交代疫情，抗疫專責組上次會晤則是上月28日。外界再關注兩人抗疫態度相左而不和的傳聞。

隨全國50州份相繼解封及近日示威浪潮，截至上月31日的一周內，阿拉巴馬州、南卡羅萊納州及維珍尼亞州新增病例較前一周增加35%以上。南卡羅萊納州預計未來將有更多新病例。