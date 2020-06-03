美警殺黑人：1600陸軍駐華盛頓外圍　局勢失控即入城

美國的反警暴示威浪潮不斷，首都華盛頓的示威者更連日包圍白宮。五角大樓周二（2日）宣布，已調派約1600名陸軍現役士兵到華盛頓外圍部署，一旦國民警衞軍無法處理首都的示威，軍隊就會入城。據報，該批士兵配備防暴裝備及刺刀。美媒則披露，白宮派兵平亂的立場軟化，聯邦政府已向各州發放可動用的平亂資源清單，動用10多個聯邦部門的執法人員到各地，協助警方、憲兵及國民警衞軍平定示威。

五角大樓發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，軍方調派步兵營特遣隊504，編入北卡羅萊納州布拉格堡基地第82空降師快速反應部隊。國防部亦調派布拉格堡的第16憲兵旅，以及紐約州德拉姆堡基地的第91憲兵旅到華盛頓。全部1600名陸軍在過去24小時陸續抵達華盛頓地區，暫未提供任何國防支援，若首都的2000名國民警衞軍不足以應付示威，該批士兵就會入城。

美國總統特朗普周一（1日）要求各州總動員國民警衞軍平亂，否則聯邦政府派兵介入。美聯社周二披露，國防部制訂多個應急計劃，列出有需要時如何調動現役軍人，包括在國民警衞軍無法控制華盛頓時，派陸軍士兵保護白宮及聯邦政府建築。

聯邦政府亦已向所有受示威影響的州份，發放可動用的國民警衞軍資源清單，特朗普的意思是若州長不總動員國民警衞軍，就不應預期華府會動用聯邦資源協助處理示威後的清理及復原。

《紐約時報》則報道，特朗普政府調動聯邦調查局（FBI）、聯邦監獄管理局、法警、國土安全調查處、美國海關及邊防局、國防部等部門人員部署華盛頓街頭，令首都成為全副武裝的聯邦堡壘。