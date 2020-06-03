Google涉侵犯數百萬用戶私隱　遭索償50億美元

美國科技公司Google周二（2日）面臨一宗計劃中的集體訴訟，指控該公司在用戶處於「隱身」模式時仍繼續大範圍追蹤他們的互聯網使用情況，非法侵犯數百萬用戶的私隱，違反聯邦竊聽法和加州私隱法，向該公司索償至少50億美元（約390億港元）。

律師事務所「Boies Schiller & Flexner」代表Google用戶，在加州聖何塞聯邦法院入稟提訟，指無論用戶是否點擊了Google顯示的廣告，該公司都可通過Google分析、廣告管理器及其他應用程式和網站插件，秘密收集用戶的數據，以了解用戶的位置、朋友、愛好、喜好食物、購物習慣等資訊，甚至是他們在網上搜尋各種私隱內容的詳情。

訴訟指出，就算用戶使用隱身模式，但Google仍可能通過追蹤不同瀏覽模式下的用戶身份，聯繫隱身模式和普通模式產生的數據，以擴大用戶的個人資料。提告人認為，Google不能再繼續利用電腦或手機，從美國民眾之處秘密收集未經授權的數據。

據指，今次訴訟可能包括自2016年6月1日起以隱身模式瀏覽互聯網的數百萬名Google用戶，要求該公司向每名用戶賠償5000美元或實際損失的3倍金額，以價高者為準。Google發言人卡斯塔涅達（Jose Castaneda）回應稱，該公司的加州分部將致力辯護。

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