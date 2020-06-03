美警殺黑人：士兵守林肯紀念堂　華府擬接管首都警隊

美國全國爆發反警暴示威，首都華盛頓的氣氛仍然緊張，國民警衞軍士兵周二（2日）駐守林肯紀念堂，阻止示威者靠近。消息指，特朗普政府周一（1日）曾考慮接管華盛頓警隊平亂，但遭首都政府拒絕後，改為派國民警衞軍鎮壓白宮外的示威者。

現時有3600名國民警衞軍士兵部署華盛頓，其中1300人屬於華盛頓特區國民警衞軍，其餘來自其他州份。國民警衞局局長倫吉爾（Joseph Lengyel）表示，1500名國民警衞軍士兵正從其他州份調派到華盛頓，他們來自新澤西州、馬里蘭州、田納西州、猶他州、南卡羅萊納州，但維珍尼亞州、紐約州、賓夕凡尼亞州及特拉華州拒絕應國防部要求，向華盛頓派國民警衞軍。

華盛頓周二繼續有人上街抗議警暴，在著名景點林肯紀念堂的階梯上，一批國民警衞軍士兵戒備，部分人穿上寫有「軍警」字眼的背心，示威者則在前方和平集會。惟這幕引起當地民眾不滿，有網民寫道：「總統特朗普綁架林肯紀念堂，他把這聖地軍事化是一種冒犯。我們何時再出現民有、民治、民享？」

與此同時，《華盛頓郵報》報道，特朗普政府與華盛頓特區政府官員周一曾討論是否依據聯邦法律，即在緊急情況下由聯邦政府接管首都警隊全體或部分成員應對示威。由於當地政府反對，華府改派華盛頓特區國民警衞軍士兵出動，並聯同多個聯邦執法部門的人員，以催淚彈及橡膠子彈驅散白宮外的示威者。

華盛頓特區市議會部分民主黨成員批評，把首都警隊聯邦化只會令街頭局勢惡化，又批評特朗普「挑釁示威者及美國」。市長鮑澤周二在記者會表明，不想在首都街頭見到武裝士兵。她前一天回應聯邦部門介入清場時，更直斥「聯邦警方」可恥，對白宮外的和平示威者使用軍火，令首都警隊的工作增添困難。

與其他州份不同，華盛頓特區屬於聯邦地區，而總統是當地國民警衞軍的總司令，可在未得首都政府官員同意下動用國民警衞軍。