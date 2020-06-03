港版國安法：英加澳紐國會致函聯合國　促派特使來港

中國全國人大通過「港版國安法」立法授權，西方國家紛表關注。英國、加拿大、澳洲及新西蘭的國會外交事務委員會主席，周二（2日）聯署致函聯合國秘書長古特雷斯，要求向香港派出聯合國特使，跟進港版國安法對香港的影響。

英國、加拿大、澳洲及新西蘭的國會外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）、萊維特（Michael Levitt）、福西特（David Fawcett）及奧康納（Simon O'Connor）在信中指，香港法治日益遭侵蝕，人權狀況愈來愈危急。他們關注其所屬國家與香港長期以來的關係，及國民在香港終審法院擔任法官的立場，認為有必要保障港人的權益。

信中又指，北京推行港版國安法立法並沒讓港人直接參與，亦未經立法及司法程序，違反中英之間的協議；認為國際社會應迅速行動，確保有機制去觀察和透明地報告該法對香港現有法定自由的影響。4人分別去信其所屬國家的首相或總理，並聯署致函古特雷斯，要求聯合國人權理事會授權設立香港問題特使，希望在本月舉行的人權理事會第44屆會議或特別會議上通過。