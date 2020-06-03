美警殺黑人：參議員倡修例　禁警獲取軍用武器

美國全國多地爆發示威及騷亂，美媒周一（1日）報道，有民主黨參議員推動終止禁止國防部把軍用武器轉售予警察局等地方執法部門。

夏威夷參議員沙茨（Brian Schatz）周一表示，會推動修訂《國防授權法案》（NDAA），終止代號1033的軍用武器轉讓計劃。沙茨的提議不但獲黨友和應，共和黨籍的肯塔基州參議員保羅亦表示支持。《國防授權法案》是國會每年必須通過的議案，訂明國防部該行政年度的政策。

1033計劃於1990年開始實施，容許國防部轉售剩餘物資予地方執法部門，協助警方打掃毒戰。2014年密蘇里州費格遜一名黑人青年被警員開槍射殺後爆發示威，警方以重裝軍事武器鎮壓，前總統奧巴馬於翌年對計劃設限。至2017年，總統特朗普取消有關限制，認為警方有需要用到該些裝備保護自己和社區。

除了沙茨外，民主黨維珍尼亞州參議員凱恩（Tim Kaine）亦提出修訂NDAA，禁止特朗普以軍隊鎮壓合法及和平的示威者。

另一方面，參議院的民主黨議員周二（2日）試圖以「快速審批」通過一項口頭動議，譴責特朗普以武力對付首都華盛頓周一晚的和平示威，但遭參議院多數黨領袖麥康奈爾拒絕。