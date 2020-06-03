美警殺黑人：特朗普往教堂拍照　埃斯珀稱事前不知情

美國首都華盛頓連日騷亂，總統特朗普周二（2日）由白宮步行往附近的「總統教堂」聖公會聖約翰教堂，拿着聖經拍照，警方事前以催淚彈清場，引起外界撻伐。防長埃斯珀是隨行官員之一，他受訪時聲稱不知特朗普會拿聖經拍照，以為外出是視察市內損毀情況及探望執勤的國民警衞軍。

特朗普去完教堂後，傳出同行的埃斯珀及參謀長聯席會議主席米利，對此行感震驚。埃斯珀其後向全國廣播公司（NBC）表示，以為是到教堂附近的拉斐特公園視察破壞情況，以及與國民警衞軍人員見面，不知自己會去哪兒。

國防部發言人則稱，埃斯珀知道教堂是視察地之一，但不知特朗普會利用該處為影相機會。一名國防部官員透露，埃斯珀和米利的理解是到拉斐特公園探望部隊。據報，二人當日到聯邦調查局（FBI）的華盛頓分局，與司法部長巴爾、FBI局長克里斯托弗．雷監察示威，之後到白宮向特朗普匯報情況。特朗普在玫瑰園開記招，突然說要到非常特別的地方致敬，他離開白宮時沒有拿着聖經，所以埃斯珀及米利都不知情，亦不知警方事前用催淚彈清場。

知情人士指，到教堂拍照是特朗普的主意，他對自己上周躲進白宮地堡避難的消息曝光感沮喪。另外，米利因穿着軍服在華盛頓街頭探望國民警衞軍成員而惹來話抦。埃斯珀則以「戰場」形容國內示威地點，參謀長聯席會議前主席馬倫（Mike Mullen）周二在雜誌《大西洋》發表評論文章，反駁埃斯珀的言論，稱國民不是敵人，各地的示威亦不是被支配的戰場，絕不能變成這樣。

華盛頓周一（1日）入夜後仍有示威者無視宵禁令聚集，有民眾拍到國民警軍衞一架機身印有紅十字的醫療直升機，在首都範圍低飛驅散人群。華盛頓國民警衞軍發言人指，指揮官沃克少將已指示調查事件。美媒報道，低飛行動是來自最層級的命令；國防部則有官員稱，特朗普周一晚下令軍方派飛機飛越華盛頓上空，向示威者展示武力。