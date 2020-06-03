美警殺黑人：特朗普Fb貼文涉煽動暴力　朱克伯格消極態度掀辭職潮

美國種族歧視爭議在全國爆發，美國社交網巨擘Facebook（Fb）周二（2日）宣布，因應有白人民族主義組織鼓吹在當前反種族主義示威浪潮中使用武器，該公司已暫停有關帳戶。另外，Fb始創人朱克伯格因拒絕對總統特朗普被指涉煽動暴力的貼文採取行動，引發多達600名員工罷工抗議。

Fb表示，部分被刪除的白人民族主義帳戶與列為危險群體的「the Proud Boys」及「the American Guard」有關；而被刪除的反法西斯帳戶則以虛假貼文等行為散播誤導性訊息，意圖抹黑政治組織反法西斯運動（ANTIFA）。Fb否認行為基於政治目的，並拒絕交代是否因曾與執法部門接觸，又指Fb未有將ANTIFA列入危險名單。

另外，特朗普日前在Fb回應全國騷亂時，警告「當搶掠開始，槍擊就會開始」，該貼文被指鼓吹暴力。朱克伯格周二會見員工及重申鼓勵言論自由立場不變，掀起員工辭職潮；多名工程師在社交網發表辭職聲明。Fb聲明回應指，鼓勵員工與領導層意見相左時公開發表意見。

美國全國有色人種協進會（NAACP）主席羅賓遜（Rashad Robinson）等3名民權領袖，周一（1日）與朱克伯格會面後發表聯署聲明，譴責朱克伯格對特朗普貼文置之不理之舉「不可理解」，為其他類似有害言論樹立了危險先例。