美警殺黑人︰稱難朝夕解決種族矛盾　奧巴馬籲市長改革警隊

美國反警暴示威不斷，前總統奧巴馬周三（3日）開腔，促請全國各市市長檢視並計劃改革警隊政策，以免警暴事件重演。他又指，美國難以在朝夕間解決植根400年的種族主義問題；但他認為，近日的悲劇與示威或能成為國民覺醒的契機，並鼓勵國內有色人種青少年指︰「你們的生命很重要，你們的夢想很重要。」

奧巴馬是美國首名黑人總統，他周三第三度就黑人弗洛伊德之死開腔。他承認美國無能力一舉解決根深柢固的種族矛盾，但認為如今國內大部分人都認同是次示威理念，是數十年前不會出現的景象，反映國家出現改變和進步。奧巴馬呼籲︰「我今日在此促請所有市長，與你的社區一起審視警察武力準則，並就未來改革提交報告。」

奧巴馬又向國內有色人種青年喊話，引用已故黑人民權領袖馬丁路德金的名言稱︰「道德宇宙的弧線雖長，但始終彎向正義。」他又質疑外界有關「投票或示威」、「參與體制或社會抗爭」的爭論，直言︰「這不是二擇其一的抉擇，而是兩者皆可做。」奧巴馬更不點名向總統特朗普發話，稱︰「那些對示威指點的人應該記得︰這個國家是建立於示威之上的。」