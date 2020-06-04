美警殺黑人︰前防長馬蒂斯斥特朗普分裂美國

美國反警暴示威愈演愈烈，總統特朗普以軍事方式手段應對引起極大爭議。綽號「瘋狗」的前國防部長馬蒂斯周三（3日）指摘特朗普，「是我一生中首位不試圖團結美國人的總統，更不願假裝嘗試這樣做」；特朗普反擊指他是被高估的將領。

馬蒂斯在聲明批評前上司特朗普，不但沒有努力團結國民，反而嘗試分裂美國。他說：「我們正見證3年來這蓄意行為的後果，我們正見證3年來缺乏成熟領導層的後果。沒有他，我們也可團結起來，發揮公民社會固有的力量。正如過去數天所見，這將不是易事，但我們對同胞有責任，亦是為了捍衞流血犧牲的先輩及下一代。」

此外，馬蒂斯不點名批評現任國防部長埃斯珀等五角大樓領導層，處理今次示威的手法，包括以「戰場空間」形容美國城市，認為只有在非常罕見的情況及州長要求下，才能在國內部署軍隊，直言「毋須把對示威的回應軍事化」。對於日前白宮外的驅散示威者行動，他批評是濫用行政權力，國民應向歪曲憲法的官員追究責任。

輿論批評特朗普上任後，愈來愈依賴軍隊解決問題。馬蒂斯在聲明提到，當年從軍宣誓要捍衞憲法，自己從未想過士兵在任何情況下，將奉命侵犯同胞的憲法權利。

特朗普在社交網反擊馬蒂斯，指「也許（前總統）奧巴馬和我唯一的共同點，就是我們都有幸解僱馬蒂斯，他是全球最被高估的將領」，又稱不喜歡對方原先的綽號「混亂」，因此改為「瘋狗」。他說馬蒂斯的真正實力是個人公共關係而非軍事，不喜歡對方的領導風格。馬蒂斯因敍利亞政策與特朗普不和，去年辭任國防部長。