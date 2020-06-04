美警殺黑人︰警員無證執法惹議　聯合國促華府譴責種族歧視

美國黑人弗洛伊德被殺而觸發的反警暴示威震動全球，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周三（3日）促請美國領導人「明確地譴責種族主義」，並採取行動解決社會不公；又提及有報告指美警執法時使用過分武力。在各地宵禁令下，示威雖然持續，但搶劫破壞行為有所減少，而全國累計已有逾9300人在示威中被捕。

美國總統特朗普在11月總統選戰轉入直路之際，迎來全國性大規模騷亂。特朗普競選團隊周三（3日）向多間傳媒發電郵，要求它們撤回及更正「警方以催淚煙和橡膠彈驅散示威者，為特朗普開路」的報道。電郵指，華盛頓特區公園警察僅是在「示威者變得具攻擊性」後，才在白宮外使用了煙彈和胡椒球彈，沒有施放催淚煙。

不過，美國警察在示威中的執法行動仍備受質疑。有報道指，大批未有編號證明等標識的警衞或保安人員，在示威現場被民眾或記者問及身份時，僅稱自己是為聯邦政府或司法部服務。該批執法人員身穿類似軍服、又配備步槍及裝甲等，加上未有明確表露身份，觸發民眾疑慮，甚至傳出華府派出秘密武裝人員處理示威的傳聞。

司法部就此回應傳媒查詢時，未有解釋執法人員無表露身份的原因，僅表示「不知道」有任何要求警員隱藏身份的指令。當局又否認上述陰謀論，認為有關人員明顯是執法部隊，而非僱傭兵。但法律分析批評，執法人員身份模糊會令民眾難以判斷該人員有否濫權。