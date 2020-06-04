新冠肺炎：研究指羥氯喹沒顯著防疫效果

美國總統特朗普及巴西總統博爾索納羅都推崇，過去用作治療瘧疾的藥物「羥氯喹」對新冠肺炎同樣有效，引發各方質疑，華府日前更宣布將向巴西運送200萬劑。美國明尼蘇達大學周三（3日）發表臨床實驗報告指，服用羥氯喹與安慰劑近似，沒有顯著防疫效果。另外，世界衞生組織同日宣布，將重啟上月暫停的羥氯喹臨床試驗。

研究是首次就羥氯喹能否防疫作大型對照臨床試驗，針對美國各地和加拿大部分地區，團隊經由網上招募821名成人受試者。他們年齡為33歲至50歲，當中約一半是女性，66%是衞生保健工作者。全部人都曾透過工作，或確診的父母親友等途徑接觸過確診患者，沒有人出現染疫徵狀。

受試者分為高風險及中等風險暴露，高風險即未戴口罩和護目鏡下，距確診者不足2米達10多分鐘，有約88%人；中等風險即有戴口罩但未戴護目鏡。研究人員4天內向所有人隨機投以安慰劑或羥氯喹，及透過受試者網上報告作跟蹤觀察。

結果發現，服用羥氯喹的414人中有49人染疫，感染率11.83%；安慰劑組的407人則有58人感染，感染率14.25%。兩組沒顯著差異，羥氯喹產生惡心等副作用雖比安慰劑常見，達40.1%比16.8%，但均未出現心律問題等嚴重反應。

研究作者博爾韋爾博士表示，這項隨機試驗未呈現羥氯喹作為暴露後預防性投藥的明顯益處。有傳染病專家認為研究存在局限性，例如羥氯喹組中只有75%人完成整個療程，亦未能驗證接觸確診者前服用可否防疫。研究結果已發表在國際期刊《新英格蘭醫學雜誌》。

另外，世衞總幹事譚德塞宣布決定恢復羥氯喹抗新冠肺炎病毒的測試，他指安全性數據監控委員會基於現有的患者死亡數據，認為沒理由中止測試，執行小組接下來將與主要研究人員溝通，恢復這項藥物的測試。譚德塞上月25日曾表示，醫學雜誌《刺針》刊登的一篇研究報告指，對確診患者施用羥氯喹可能會增加死亡風險，故世衞暫停相關臨床試驗。