新冠肺炎：停擺逾兩個月　羅斯福號正式復出

因爆發新冠肺炎疫情而停擺逾兩個月的美國海軍航空母艦羅斯福號，周四（4日）駛離關島恢復在印太地區的部署行動，意味美軍在區內有兩艘航母執勤。

美國太平洋艦隊表示，羅斯福號完成艦載機航艦服勤資格的飛行訓練後，周三（3日）返回關島接回餘下在當地的船員，翌日駛往菲律賓海正式恢復部署。美軍指羅斯福號準備提供海上安全、維護航海自由，並與國際夥伴及盟友推動地區穩定及繁榮，期間艦上實施嚴格防疫措施，包括社交距離及擴大用餐時間。

羅斯福號今年1月17日率領戰鬥群前往印太地區，執行為期半年的部署行動，但該艦3月27日爆發新冠肺炎疫情，被迫停在關島安排全體4800名船員隔離檢疫；最終超過1000人確診，其中1人染疫身亡，直至4月底安排船員分批返回艦上。

事件亦觸發一場政治風波，時任艦長克羅澤被指越權就疫情致函上級求救，傳媒其後披露當中內容，海軍代理部長莫德利於是把他革職。惟莫德利之後專程飛往關島登艦向船員發表講話，批評克羅澤天真及愚蠢，結果要道歉及辭職。

羅斯福號停擺期間，戰鬥群其餘軍艦執行其他任務，部分在東太平洋及加勒比海協助海岸防衞隊掃毒，也有軍艦留守印太地區及在南海巡航。駐日美軍的航母列根號上月底也出海部署，羅斯福號復出後進一步提升美軍在西太平洋的戰力。