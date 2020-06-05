紐約宵禁期間警員遇襲案　或涉恐怖主義

美國警民關係緊張之際，紐約市布魯克林區周三（3日）實施宵禁期間，3名警員被一名男子襲擊受傷，當局懷疑此案或是一宗恐襲案，疑犯可能與回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）或其他恐怖組織有關，聯邦調查局（FBI）的反恐單位已介入調查。

布魯克林區在事發當晚8時起宵禁，晚上11時45分，2名警員巡經一處十字路口時，1名男子突然走近，並用利刀刺傷其中1名警員的頸部，雙方互相糾纏，有人開槍，幾名警員亦到場增援。增援警員到來時，施襲者手上拿着其中一名警員的佩槍，其後互相駁火，最少開了22槍，兩名警員分別手部及手臂受傷，他們和頸部被刺傷的警員一同送往醫院治療，情況穩定；疑犯則身中8槍，情況危殆。

案件懷疑與恐怖主義有關，FBI的聯合反恐特遣隊已介入調查。有傳媒引述消息指，疑犯名為察莫維奇（Dzenan Camovic），20歲，是一名來自巴爾幹半島的移民，並無案底。有報道指，他曾經在社交網上張貼敵視警察的帖文，來自執法人員的消息指，察莫維奇的家人可能與恐怖主義有接觸，而反恐人員雖然不熟悉察莫維奇，但他曾經接觸過與反恐人員熟知的人。鄰居形容察莫維奇文靜，看來是個好人，似乎從不生氣，對於他涉嫌施襲大惑不解。