示威潮未息之際　紐約監獄有黑人囚犯被噴胡椒噴霧後死亡

美國因為一名黑人男子被明尼蘇達州警員跪頸致死引爆示威潮之際，紐約市一座監獄一名患有哮喘和糖尿病的黑人囚犯，周三（3日）被噴胡椒噴霧後死亡，司法部稱會調查事件。

35歲的死者弗洛伊德（Jamel Floyd）被囚在紐約的在大都會懲教中心，周三他使用金屬物打碎了囚室內的一個玻璃窗，監獄局稱，弗洛伊德愈來愈具破壞性，可能會傷害他自己和其他人，於是向他施放胡椒噴霧，並把他移離監倉。

監獄的醫護人員其他視察弗洛伊德時，發現他無反應，於是向他施救，並叫救護車。他被送後醫院後證實死亡。

弗洛伊德因為2007年長島一宗闖入民居暴力事件而被判入獄12至15年，原定於今年10月可以申請假釋。他的母親表示，獄方明知道他的兒子患有哮喘和糖尿病，也向他施放胡椒噴霧形同謀殺，她說：「他（弗洛伊德）因為被噴胡椒噴霧而死，你不會向哮喘病人噴胡椒噴霧......他們謀殺了我的兒子。」

司法部總監察長霍羅威茨（Michael Horowitz）表示，其辦公室將會就事件發表公開報告，但未有提及何時會發表。