萊蒂澤︰中美貿協落實進展良好　華企購入1.85億美元大豆

中美關係受新冠肺炎疫情及港版國安法議題影響之際，美國貿易代表萊蒂澤周四（4日）仍表示，對中美年初達成首階段貿易協議的落實進展，感覺「非常良好」。他更透露，中國在周一（1日）及周二（2日），共買入了價值1.85億美元（約14.43億港元）的美國大豆，打破了此前有傳北京下令叫停國企進口美國農產品的消息。

萊蒂澤周四出席紐約一個線上經濟論壇時，直指︰「在結構性改革方面，中國做得很不錯。我們亦見到過去數周有顯著的採購行動。」美國的貿易在新冠肺炎疫情下嚴重受挫，但萊蒂澤對此仍感樂觀，稱︰「有一點我能保證︰貿易會回來的。」

中美正因新冠肺炎疫情爭議而關係緊張，萊蒂澤指，疫情令華府意識到美國需要本土工業政策，以確保國內有足夠醫療物資等供應。他又指，疫情危機將影響中美貿易關係，亦會影響對印度及其他國家的貿易關係；總統特朗普政府有意將醫療生產等物資鏈移回本土。萊蒂澤明言，美國會考慮補貼、關稅等一切手段，以防物資不足的情況再次發生。

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