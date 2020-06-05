美警殺黑人︰巴爾否認為特朗普清場開路　批外國煽動暴力

美國反警暴示威持續發酵，司法部長巴爾周四（4日）開腔，直指國內示威被外國勢力及極左組織「反法西斯運動」（ANTIFA）的極端煽動分子利用。巴爾又為總統特朗普日前的公關災難解畫，強調警方周一（1日）清場是緩衝保護白宮，而非為了讓特朗普步行往教堂拍照。

巴爾在記者會回應他周一（1日）下令擴大白宮附近封鎖範圍引發的爭議。他批評，當時示威者拋擲物件、不守規矩，亦多次拒絕後退，警方才出動清場。巴爾強調，此舉是「完全恰當」，並非「政治舉動」。

巴爾指，國內已有51人涉及暴動等罪名被捕，形容意識形態極端主義者是由巫師炮製。他又批評，各地有多人搶掠店舖和放火，更有人掘磚擲向執法人員，至今最少110名執法人員受傷。巴爾指控，反法西斯運動等同類極端組織，以及各種政客均有份煽動和參與暴力活動，他沒有透露外國干涉的詳情。

國土安全部在3日前流出的情報文件則指，示威現場出現的暴力行動多由投機者引發，而非有組織的極端分子。特朗普將示威暴力歸咎極端左翼之際，拉斯維加斯警方周三（3日）起訴了3名「Boogaloo」極右運動分子，指控他們計劃策動意圖推翻美國政府的暴力破壞示威。