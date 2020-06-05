美警殺黑人：首場弗洛伊德追悼會　明市市長跪地痛哭

美國遭警員壓頸致死的黑人男子弗洛伊德首場追悼會，周四（4日）在明尼阿波利斯舉行。參加者除弗洛伊德親友外，亦有不少政客、名人及民權活動家。悼念者期間一同起立默哀8分46秒，象徵弗洛伊德被跪頸的時間。

明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）當日現身憑弔，期間一度扶靈柩單膝下跪，並痛哭流涕。黑人民權領袖杰克遜（Jesse Jackson）及沙普頓（Al Sharpton）亦現身追悼會，杰克遜在弗洛伊德靈柩前為他祈禱。沙普頓致悼詞時表示︰「他（弗洛伊德）本不應該死，他不是死於普通的健康問題，而是死於美國常見的刑法漏洞。」明尼蘇達州參議員克洛布赫爾（Amy Klobuchar）亦到場致哀。

在追悼會後，弗洛伊德的遺體將於周六（6日）被運往出生地北卡羅萊納州雷福德，供公眾瞻仰及親友悼念。葬禮將於下周二（9日）在他的成長地德州休斯敦舉行。據報，民主黨籍的總統參選人、前副總統拜登將出席下周的喪禮。

紐約布魯克林周四亦有追悼會，弗洛伊德的弟弟特倫斯‧弗洛伊德（Terrence Floyd）到場向兄長的支持者致謝，並呼籲民眾以和平方式示威。他說︰「我為示威感到驕傲，但不會為破壞感到自豪，我的兄長亦不會。」

跪在事主頸部的前警員沙文（Derek Chauvin）現正面臨二級謀殺罪，一經定罪，最高可被監禁40年。另外3名前警員其後亦遭起訴協助、教唆二級謀殺罪，3人周四首次出庭，每人的保釋金額為75萬美元（585萬港元）。