港版國安法：多國議員組國際聯盟　關注香港問題

美國、英國、澳洲等8個國家及歐洲議會的多名議員，近日組成新的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China），希望一致地應對中國，要求中方遵守以規則為本的國際慣例、尊重人權等，並會關注香港議題。

聯盟由英國在野工黨前黨魁施志安發起，澳洲、英國、美國、德國、日本、加拿大、挪威、瑞典的國會及歐洲議會多名資深議員響應加入。組織有18名聯席主席，包括施志安、美國參議員魯比奧、澳洲國會議員黑斯蒂等人。

聯盟在其網站表示，建立一致立場回應中國崛起是民主國家面對的挑戰，成立聯盟之目的是改革民主國家應對中國的方式，沒有任何一國應獨力應付。聯盟揚言促進志同道合的議員合作，集中處理5項議題，包括維護國際秩序、人權、推資公平貿易、加強安全及保護國家完整。

聯盟認為中國迅速侵蝕香港的自由，情況緊急，重申並非主張反華，強調不應將中國人民和共產黨混為一談，中國人民亦可能受中共所害。

多間澳洲傳媒周五（5日）刊登施志安的專訪，他點名提到匯豐銀行支持中國政府推行港版國安法，提醒商界要留意各國議員組成新聯盟，業界將處於火線上。他續指，中國的戰狼式外交及針對澳洲的經濟威嚇加強成立聯盟的需要，中方在南海及鎮壓香港的行動都顯示西方國家面對北京新的立場，並勿須快速適應。