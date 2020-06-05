美警殺黑人：《紐時》刊參議員撐出兵文章　員工怒轟

美國《紐約時報》周三（3日）刊登一篇由共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）撰寫的評論文章，內容支持出兵鎮壓國內反警暴示威。逾800名《紐時》員工聯署反對，有160人更計劃虛擬罷工。《紐時》高層最初指文章代表「公司對各種觀點持開放態度」的精神，後來改口承認文章不符合該報標準，社評部門需採取行動改善。

柯頓以《柯頓：派出軍隊》為題發表評論，指紐約近日遭受嚴重暴亂，曼哈頓市陷入無法無天狀態，市長白思豪卻袖手旁觀。他又稱大批暴徒大規模搶掠，駕駛名貴汽車出沒，暴亂已成為犯罪份子及追求刺激有錢人的嘉年華。他亦批評部分社會菁英捍衞這些暴力行為，這是對黑人弗洛伊德被警員殺害的合理回應。他亦反駁，和平示威者不應與暴力人士混為一淡。他在文中道出重點，說：「最重要是恢復秩序：派出大規模部隊驅散、拘留及遏止違法者。」

作為自由派的《紐時》刊登文章後，隨即引起編採部員工強烈不滿，超過800名員工聯署反對該文，批評柯頓的評論錯誤。該報記者韋佛（Caity Weaver）在社交網直斥：「《紐時》將黑人員工置於險境。」有黑人員工為公司的行為感到羞恥，斥文章不代表員工的價值，更有人將矛頭指向評論版總編班納特（James Bennet），質疑他為何同意發文章。

班納特周四與員工召開大會後澄清，文章曝光前他都未曾閱讀過，又解釋雖然自己不認同柯頓觀點，但認為能發表與自己相左的觀點是很重要；出版人蘇茲貝格（A.G. Sulzberger）則指，文章代表公司對各種觀點持開放態度的精神，但後來改口指編輯過程倉卒導致出版了不符報章標準的評論文章，而這不是第一次，社評部門需採取行動改善。