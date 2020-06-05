美警殺黑人：特朗普感沮喪　急晤競選幕僚

美國反警暴示威持續，勢左右11月的總統選戰形勢。英媒披露，總統特朗普對如何應令示威感沮喪，周四（4日）在白宮與競選團隊高層會面。民主黨總統參選人拜登同日則重申，着重國內種族議題的立場，政府必須就明尼蘇達州黑人弗洛伊德之死採取行動。

特朗普競逐連任的選情則受新冠肺炎疫情及反警暴示威打擊，他周四於白宮與競選經理帕爾斯高爾（Brad Parscale）、白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、女婿兼白宮高級顧問庫斯納等開會。據報，特朗普表現輕鬆正面，但知情人士形容他對難以應付的連場示威感沮喪。特朗普在會上提及想與非裔美國人有更多接觸，亦取消了周五（5日）的打高爾夫球行程。

拜登繼續批評特朗普屢發表分化國家的言論，強調自己如成為總統，一定不會那樣做。他指，雖然國內始終有「10至15%不是太好的人」，但他們不代表美國，國家應該團結進步。特朗普周三（3日）則重提拜登在前總統克林頓時代推行嚴厲的《1994年刑法》，自詡自己比拜登任副總統更進一步，改革了刑法；《1994年刑法》被指對黑人不公。