美警殺黑人：3涉案警首提堂　保釋金100萬美元

美國黑人弗洛伊德遭警員壓頸致死案引發的風波持續，3名共犯、前警員萊恩（Thomas Lane）、陶都（Tou Thao）和姜（J. Alexander Kueng）遭起訴協助、教唆二級謀殺罪及二級過失殺人罪，周四（4日）首次提堂，萊恩和姜均否認控罪。3人第二次出庭日期定於本月29日。3人目前的無條件保釋金額為100萬美元（約780萬港元），有條件保釋金額則為75萬美元（約585萬港元）。

萊恩的代表律師表示，當事人事發當日是第4日以全職警員身份執勤，期間兩度勸說前警員沙文（Derek Chauvin）將弗洛伊德翻過身但遭拒絕。律師又指，萊恩曾是青年輔導員，曾獲得明尼阿波利斯的社區服務獎。

姜的代表律師則指，姜在案發時才以全職警員身份工作3日，他發現弗洛伊德無脈搏後，沙文稱弗洛伊德已無脈搏，沙文仍繼續維持跪壓動作長達2分鐘。律師在庭上求情稱，姜亦是一名黑人，生於單親家庭，由母親撫養長大，希望能做警察改善社區。

沙文現正面臨二級謀殺罪，一經定罪，最高可被監禁40年，他將於下周一 （8日）首次提堂。明尼阿波利斯法律規定，協助及教唆二級謀殺罪等同於二級謀殺罪，意味3名前警員若經定罪，將面臨和沙文一樣的刑罰。