美警殺黑人：特朗普撤82空降師　白宮圍防暴欄柵

美國首都華盛頓反警暴示威情況愈演愈烈，總統特朗普及國防部就調派現役軍人部署當地問題意見相左。繼國防部長埃斯珀周四（4日）推翻撤軍決定，特朗普同日終同意撤回派往華盛頓的第82空降師。白宮周圍直至下周三（10日）前會繼續以圍欄封鎖，白宮未解釋原因。另外，多名軍種領導人表態稱「忠於美國人民」。

國防部消息指，埃斯珀已與美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）達成撤軍協議，五角大樓認為目前執法人手足夠處理首都內亂。國防部決定讓部分現役部隊返回基地，餘下900名軍人及一支憲兵部隊最早或周五（5日）起撤離。約700名第82空降師步兵營人員將周四晚開始，由華盛頓撤返北卡羅萊納州布拉格堡基地。

美國各地目前未部署現役部隊，但有超過4500名國民警衞軍留在華盛頓支援地方和聯邦當局。白宮周四再加強防線，架設至少2米高的金屬防暴柵欄，由賓夕凡尼亞大道延伸至憲法大道，部分柵欄後設有混凝土路障。特勤局解釋是「必要安全措施」。有網民嘲指特朗普承諾的美墨邊境圍牆終於建成；華盛頓市長鮑澤批評白宮是公共建築，應向民眾開放。

特朗普聲稱動用軍隊平亂引來五角大樓不安，觸發前國防部長馬蒂斯發聲明譴責。陸軍參謀長米利（Mark Milley）等軍方領導人，周三聯合發表一頁備忘錄指，每個美國軍人都宣誓維護憲法價值，憲法亦賦予美國人言論自由及和平集會的權利。白宮未有置評。

前總統喬治布殊國家安全助理、美國企業研究所外交和國防政策研究主任舍克指出，特朗普正侵蝕軍隊的專業精神「如此多現役軍官和退役軍官大聲疾呼支持憲法，表明損害了美國人民和軍隊之間紐帶。」