美警殺黑人：水牛城75歲老翁　遭警推跌後腦着地

美國反警暴示威周四（4日）踏入第10天，警方執法方式再起爭議。紐約州水牛城兩名警員清場時，無故推跌一名75歲示威者，對方後腦着地及流血，涉事警員事後無薪停職。

事發在水牛城市政廳地區，當時正值宵禁令剛剛生效，大批警員驅散示威者。此時一名老翁走到警方前線，突然遭警員推落地，事主在地上動也不動，更有鮮血從他的耳朵湧出。有示威者目擊後上前，結果遭警員帶走。片段曝光後轟動全國，當地警方宣布涉事警員停職受查；傷者事後送院，情況嚴重但穩定。

同日，紐約州紐約市布魯克林區有民眾在宵禁令生效後，繼續在街上示威。網上片段可見，一名男子被警員帶走時，高呼自己姓名以及表示是中學教師，聲稱當時只是和平站在街頭。畫面一轉，見到另一名男子躺在地上，後腦流血。

此外，加州洛杉磯費爾法克斯地區過去周末亦有警民衝突，網上片段顯示，警員與示威者對峙期間，突然有警員衝前以警棍大力揮打示威者，也有持防暴槍的警員開槍，暫未知是否有人嚴重受傷或被捕。當地警方周四回應查詢時表示當時情況混亂，有人向警員掟石、水樽等雜物，但未有解釋警員當時的行為。

德州達拉斯26歲男子塞恩斯（Brandon Saenz）過去周末上街時，遭警員發射的海綿彈擊中。他周四表示，當時沒有挑釁警方，事後左眼劇痛，並永久失明。

面對國內反警暴呼聲，民主黨着手推出改革警隊的法案，例如修改豁免條款、建立警方使用武力的資料庫，同時計劃更新培訓要求，包括禁止使用鎖喉術。