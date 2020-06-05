3000年歷史瑪雅遺迹出土　迄今最大最古老

多國專家組成的國際考古團隊周三（3日）發表研究報告，指他們在墨西哥塔巴斯科州的熱帶雨林中，發現迄今已知最大、最古老的瑪雅古文明建築，歷史遠溯3000多年前。

考古團隊由日本茨城大學、美國亞利桑那大學及墨西哥國立人類學暨歷史研究學院的專家組成。他們自2017年起在塔巴斯科州上空，以飛機上的激光雷達設備探測地面，翌年發現該坐落於與危地馬拉邊界接壤森林下的遺迹。團隊透過放射性碳年代測定法測定69件出土的文物，判斷遺迹建於公元前800至1000年前瑪雅文明初期。

該個呈長方形的土築平台長約1.4公里、寬約400米，比周邊地區高10至15米，體積較過去被認為是瑪雅文明中最大的埃爾米拉多爾（El Mirador）遺迹建築還要大。平台周邊有9條最長達6.3公里的大型堤道及多個蓄水池相連。研究人員相信，當時的居民或聚集於此舉行祭祀活動，甚至沿堤道列隊巡遊。

領導是次研究的亞利桑那大學人類學日裔教授豬俁健在報告中指出，遺迹反映在當時未有明確社會階級的情況下，人們也曾自發合作興建大型祭祀建築，顛覆既有階級制社會文明觀。