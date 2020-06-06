新冠肺炎：第2筆補助無共識　白宮擬減救濟金谷就業

新冠肺炎疫情重創美國經濟，華府早前向國民派發一筆過現金補助，目前有意派第二筆，但白宮與國會未就對具體內容取得共識。另外，抗疫專責組成員、過敏與感染疾病中心主管福奇（Anthony Fauci）周三（3日）表示，全國學校可於秋季復課。

眾議院於上月12日通過3萬億美元（約23.4萬億港元）的第二輪紓困案，參議院正審議該案，當中包括向民眾再派1200美元（約9360港元）現金。白宮和參議院多數黨領袖麥康奈爾目前未表態是否將此納入最終方案，白宮則主張刺激失業人士找工作，向復工人士發放獎金，並考慮將目前每周600美元（約4680港元）的失業救濟金，減至每周250至300美元（約1950至2340港元）。

福奇受訪時表示，兒童在染疫後通常出現輕微症狀或無症狀，但仍未知是否會像成年人那樣傳播病毒。他指，無需讓全美學校仍在秋季停學，是否重開學校應取決於社區感染程度。

疾病管制與預防中心（CDC）指出，有39%的民眾曾用漂白水清洗蔬果，或在皮膚上噴灑居家清潔劑，或飲用消毒產品，以防染上病毒。CDC稱，但這些方法存在嚴重健康風險，呼籲當局加強推廣正確防疫方法。