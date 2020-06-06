美警殺黑人：防長命首都國民警衞軍解除武裝

美國首都華盛頓特區的反警暴示威持續，警方預料當地周六（6日）有10萬至20萬人上街。美媒披露，防長埃斯珀未與白宮協調便下令派駐首都的國民警衞軍解除武裝，而華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）周四（4日）去信總統特朗普，要求撤走市內的聯邦執法人員。

《華盛頓郵報》周五（5日）報道，埃斯珀於本周初與陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）及國民警衞局局長倫吉爾（Joseph Lengyel）商討後，決定讓首都的國民警衞軍解除武裝。據報，命令只影響10名一度持槍駐守白宮外的成員，他們的槍械均無上彈。

較早前，鮑澤周四去信特朗普指她已撤銷華盛頓的緊急狀態，周三（3日）亦沒有示威相關的拘捕，證明地方執法人員可控制局面，直指華府調派聯邦執法人員、國民警衞軍等只會激起和平示威者的怒火，要求白宮撤走相關人員。她亦對華盛頓有人無證執法感憂慮，警告可構成安全風險。

特朗普屢威脅出兵平亂，逾280名美國前外交官及軍方高層在《外交政策》發公開信，反對出兵鎮壓示威。公開信由前美國駐伊拉克大使西利曼（Douglas Silliman）等人撰寫，譴責所有針對個人及財產的刑事行為，但不能同意局勢超出地方及州政府的處理能力範圍。另有89名前軍方官員在《華盛頓郵報》撰文，直指絕不能利用軍方違反憲法權利。另外，埃斯珀及麥卡錫拒絕下周出席眾議院軍事委員會的聯證會。