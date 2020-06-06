美警殺黑人：拒刪特朗普貼文捱轟　朱克伯格願檢視政策

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德之死觸發全美怒潮，社交網Facebook（Fb）始創人朱克伯格因拒絕刪除總統特朗普的貼文備受抨擊。朱克伯格周五（5日）態度放軟，發文稱會考慮改變移除貼文的政策，但沒有交代詳情。

特朗普日前在Twitter發文揚言「當搶掠開始，就開始開槍」，被指是煽動暴力，朱克伯格拒絕刪除該貼文的Fb版本，惹來員工罷工抗議。他周五在Fb稱，明白許多人認為Fb上周應標籤特朗普的貼文，公司將檢視處理討論使用武力及違規貼文的政策。

朱克伯格亦承諾移除貼文的決策過程會更透明，並審視處理打壓選民貼文的政策，將發展新軟件加強種族公義。他指出，公司現時處理違規貼文的方式只得移除或不移除，會考慮其他可能性，但憂慮做法會讓無違規的貼文社論化。

另外，Fb移除了近200個與白人至上主義團體「the Proud Boys」及「the American Guard」有關的Fb及Instagram帳號，指它們計劃動員支持者及成員上街抗議，部分人準備帶同武器。