世界海洋日慶祝活動遍地開花　聯合國辦網上大會

周一（8日）是世界海洋日，今年全球雖受疫情影響，但仍無阻各地舉行慶祝活動的決心。聯合國當日將舉行網上直播活動，實行將往年的閉門活動開放與眾同樂，廣邀名人和保育人士作演說。此外，美國、摩洛哥等地均有清理海灘活動，東帝汶亦有網上演講活動，美國夏威夷則將舉辦由海洋廢棄物作材料的藝術品展覽。

聯合國每年均會在美國紐約總部舉行世界海洋日的活動，但今年一改以往只有受邀者方可入場的做法，轉而將整個大會放到網上直播。是次活動邀來英國超模Cara Delevingne、法國傳奇的庫斯托（Cousteau）海洋探險家族等人發言，亦會舉行一場由全球音樂家演出的音樂會。

美國紐約州長島東岸的大西洋海洋保育會（AMCS）則發起在周一，於整個長島海岸舉行保持社交距離的清潔海灘行動。今年世界海洋日的主題是對抗氣候危機和保護海洋生態多樣性，呼籲各國領袖承諾在2030年前保障全球30%的海洋。各地傳媒和組織呼籲民眾參與乘時保育活動，並在社交網配上#WorldOceansDay標籤作分享。