美警殺黑人：特朗普欲派1萬兵平亂　部分國民警衞軍擬撤退

美媒上周六（6日）報道，美國總統特朗普上周一（1日）在白宮橢圓形辦公室開會時，要求在多個城市立即部署1萬名現役士兵，出兵鎮壓示威，遭司法部長巴爾、防長埃斯珀及參謀長聯席會議主席米利反對，引發激烈辯論。

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述華府高級官員指，埃斯珀及米利在會議結束後，立即致電全國州長，要求對方徵召當地的國民警衞軍出動，並警告州長如果不行動，華府就會調配現役部隊到該地。

同日，國防部開始在首都地區外圍部署1600名現役陸軍士兵，埃斯珀及米利原定前往負責應對示威的指揮中心、聯邦調查局華盛頓外勤處，途中收到通知要到白宮向特朗普匯報最新情況，但最終只是陪特朗普步行至白宮對面的聖約翰聖公會教堂。

埃斯珀曾私下向特朗普表示，拒絕動用《暴亂法》（Insurrection Act）派遣士兵平亂，至上周三（3日）下令撤走700名陸軍第82空降師成員，並於國防部簡報室公開表示反對動用《暴亂法》。消息指，埃斯珀同日在白宮見特朗普，後者對撤兵感憤怒。埃斯珀在會面後改變決定，應付即將舉行的華盛頓大型示威。

另一邊廂，華盛頓國民警衞軍指揮官沃克（William Walker）表示，約4000名從其他州份調配到華府的國民警衞軍隊員中，部份人最快下周一（8日）撤走、重新部署。他指，上述隊員來自11個州，是應國防部要求協助當地部隊。他又透露，國民警衞軍沒有參與日前拉斐特公園的武力清場行動。