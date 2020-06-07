美警殺黑人：民眾促解散警隊　明市市長拒絕被趕

美國多地上周六（6日）再有反警暴示威，在示威原發地明尼蘇達州，明尼阿波利斯市有數千名民眾遊行到市長弗雷（Jacob Frey）的寓所外，要求解散警隊，組織民間主導的安全系統。紐約、洛杉磯等美國主要城市亦有示威，警方高度戒備。

在明尼阿波利斯，示威者為被警員跪頸致死的黑人弗洛伊德爭取公道，促市政府解散警隊，改為成立由民間人士組成的應急系統，透過加強社區網絡及聯繫，達至減少犯罪。他們遊行至弗雷寓所附近，要求他出來對話。

弗雷應要求與市民對話，他拒絕解散警隊，承諾採取深層及結構性的改革。在場人士不買帳，指以往試過改革，亦試過有黑人市長甚至總統，情況都無改善，直斥弗雷可恥，要求他回家。

紐約市上周六亦有數千人示威遊行，多地封路，警方加派人手戒備，他們行經曼哈頓的布魯克林大橋，人龍頗長。入夜後宵禁令生效，大部分人拒絕散去，示威大致和平。

洛杉磯當日亦有數千人從荷里活遊行至比華利山，沿途有國民警衞軍戒備。部分民眾一起唱歌，呼籲和平示威，期間有警方直升機在上空盤旋。