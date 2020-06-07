不滿特朗普表現　傳共和黨人擬倒戈撐拜登

距離11月的美國大選只餘5個月，爭取連任的總統特朗普先是面對新冠肺炎疫情，再是席捲全美的反警暴示威。美媒上周六（6日）報道，前總統小布殊等多名重量級共和黨人已決定不支持特朗普連任，考慮倒戈撐民主黨參選人、前副總統拜登，前朝官員更拉攏共和黨人，研究如何公開反對特朗普，以及應否表態支持拜登。

《紐約時報》引述知情人士指，共和黨內部有聲音不滿特朗普應對新冠肺炎疫情、以及揚言派兵鎮壓反警暴示威浪潮，愈來愈多重量級人物爭論到甚麼程度才表態不支持特朗普連任，甚至票投拜登。據指，小布殊、猶他州參議員羅姆尼已決定不撐特朗普，已故亞利桑那州參議員麥凱恩的遺孀辛迪，亦幾乎肯定會支持拜登，但不知如何公開此事，因其子有意參選公職。

報道指，雖然小部分共和黨人拒絕支持特朗普不會動搖太多選票，但他們聯合反對的話，會構成一個可靠結構讓黨內質疑特朗普的人放棄對黨的忠誠。特朗普在參議院亦有忠實支持者，包括多數黨領袖麥康奈爾、議員克魯茲、格雷厄姆等。部分特朗普政府前高官則不願透露立場，包括前白宮幕僚長凱利、前國家情報總監科茨等。

另外，有共和黨參議員憂慮特朗普應對疫情及反警暴示威的表現，會連累共和黨在11月輸掉參議院多數黨地位。共和黨在參議院掌握過半數的53席，民主黨則有47席，但近日的民調顯示共和黨可能失去亞利桑那州、科羅拉多州、北卡羅萊納州及緬因州的議席。