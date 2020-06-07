美警殺黑人：第2場弗洛伊德追悼會　遺屬籲終止警暴

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德之死，激起全美示威浪潮。他的遺體上周六（6日）運回其出生地北卡羅萊納州，舉行第二場追悼會，數百名民眾到場瞻仰弗洛伊德的遺容，其家人則要求終止警暴。

追悼會在北卡州雷福德（Raeford）舉行，設網上直播，會場放有弗洛伊德的繪畫，畫有天使光環及羽翼，有人特意從紐約長島漏夜乘火車出席。數百名身穿素服的民眾排隊等候瞻仰遣容，他們遵守社交距離，有戴口罩，10人一組入內。大批民眾在場外聚集悼念，部分人手持「黑人性命很重要」的標語牌。

當地一名警官致辭時批評濫用武力的同袍，稱作為執法人員沒有權力欺凌、推撞民眾及殺死他們。他續指：「我不太介意你們與示威者同行，單膝下跪及與小孩玩耍。若你不能說「我們是問題一部分」這句話，都是毫無意義。」北卡州州長科珀（Roy Cooper）則宣布，州政府建築物當日下半旗向弗洛伊德致哀。

首場弗洛伊德追悼會上周四（4日）在明尼蘇達州的明尼阿波利斯舉行，上周六的是第二場，周一（8日）將在弗洛伊息成長的德州休斯敦進行第三場追悼。