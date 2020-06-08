美警殺黑人：查案遇伏擊　加州警長中槍殉職2同袍受傷

美國反警暴怒潮仍未平息，加州聖克魯斯縣周日（7日）發生伏擊警員事件，1名警長頭部中槍殉職，2名同袍受傷。警方隨即展開追捕，槍手中槍被擒，面臨謀殺、使用致命武器襲擊他人及劫車等多項控罪，警方及聯邦調查局（FBI）已接手調查。

警方指，有不明人士於當日中午1時半報案，稱在公園外發現一輛可疑客貨車，車上有槍械及爆炸裝置。疑犯卡里洛（Steven Carrillo）目睹警員到場後，駕駛客貨車逃往本洛蒙德的寓所，警員追蹤至卡里洛家門前，下車調查時多個土製炸彈突然爆炸，卡里洛隨即向警員開槍。

38歲警長古茨維勒（Damon Gutzwiller）頭部中槍，送院後不治；另一名警長亦告受傷，傷勢由子彈或子彈碎片造成，他更遭卡里洛駕車撞擊，幸沒有生命危險；第三名受傷警員隸屬加州公路巡警，手部中槍。卡里洛企圖劫車逃走，但遇上大批警員增援及圍捕，他最終中彈受傷落網，送往醫院救治。

聖克魯斯縣警長哈特（Jim Hart）向古茨維勒的家人致哀，指他的殉職如失去一位英雄；哈特又指，這是他當差32年來最差的一天。古茨維勒於2006年加入警隊，死後遺下有身孕的妻子及一名年幼孩子。