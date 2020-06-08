美警殺黑人：多數議員支持　明市擬解散警察

美國黑人弗洛伊德被白人警員跪頸致死的事發地明尼亞波利斯，市議會大部分議員周日（7日）表態支持解散警察部門，有意啟動撤銷警隊撥款的程序。

明尼亞波利斯的12名市議員中，有9名議員周日中午出席保德霍恩公園（Powderhorn Park）的集會，宣布解散警察部門的計劃。議會主席班德（Lisa Bender）表示，希望將警方的資金用於以社區為本的公共安全計劃，並開始討論如何取代現有的警察局，重建全新的公共安全模式，但短期內不會沒有警隊。

班德又認為，該市的警察制度明顯地無法令到社區安全，直言「漸進式的改革失敗」。現時全國多個城市的示威推動撤銷警隊撥款，明尼亞波利斯市長弗雷（Jacob Frey）上周六（6日）因拒絕全面解散警隊而令示威者大為不滿。

今次不是美國首次出現解散警隊的聲音，新澤西州卡姆登（Camden）因財政及犯罪猖獗，在2012年解散整隊警隊，其後改以另一支縣政府管理的警隊維持治安；加州康普頓在2000年亦採取同樣措施。報道指，撤銷撥款或解散警隊難保成功，未來數月要展開公民權利調查。