美警殺黑人：首都氣氛平靜　警一周8次濫用武力斷正

美國多地周日（7日）繼續有反警暴示威，首都華盛頓特區的示威者在白宮附近聚集，但氣氛相對和平，猶他州共和黨參議員羅姆尼亦加入遊行。另外，美媒整理過去一周的示威情況，稱警方至8次被鏡頭捕捉到使用過份武力。

華盛頓上周六（6日）有20萬人上街，是當地爆發反警暴示威10日以來最大規模的抗議行動。民眾周日繼續上街，部分人聚集在白宮附近的拉斐特廣場，有人趴地扮死抗議警方使用過分武力令明尼蘇達州黑人弗洛伊德死亡。在場記者指，當日的氣氛比之前輕鬆，有小食車停泊，示威者靜坐與同伴閒聊。另一批示威者則在市內遊行，他們行經唐人街時，有汽車主動停車讓路。

羅姆尼現身華盛頓的遊行支持示威者，是首名親身參與示威的共和黨參議員。他向美媒表示，他參加是想顯示美國要結束暴力，確保民眾明白黑人性命很重要。

在紐約市，市長白思豪解除宵禁後，大批示威者入夜後在街頭靜坐，警方戒備稍為鬆懈。加州洛杉磯則宣布，周日黃昏開始撤走部分國民警衞軍。伊利諾伊州芝加哥亦宣布，由於當地的示威活動變得和平，即時解除宵禁令。

有線電視新聞網絡（CNN）報道，警方在驅散示威時至少8次被拍到對示威者使用過份武力，包括紐約州水牛城2名警員推倒一名75歲老翁致對方後腦着地流血、肯塔基州路易斯維爾一名警員向記者發射胡椒球彈等。