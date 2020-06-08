僅46%共和黨人認為國家方向正確　17%擬倒戈撐拜登

美國近期受新冠肺炎疫情及大規模反警暴示威夾擊，令總統特朗普競逐連任之路受挫。英媒周日（7日）公布最新民調顯示，國內共和黨選民之中僅得不足一半人認為「國家位處正軌」，屬近3年來最低。更有17%共和黨選民表示有意倒戈支持民主黨的總統參選人拜登，令特朗普陣營在搖擺州的選情更勢危。

上周進行的民調顯示，37%共和黨人認為國家進入歧途，認為國家位處正軌的只有46%，是自2017年8月維珍尼亞州爆發白人至上主義集會衝突以來最低。對特朗普的滿意度則維持在40%左右；有63%共和黨人表示如果現在舉行大選，會投票予特朗普，近兩成人表示有意倒戈。

特朗普競選團隊發言人珀賴因（Erin Perrine）則發聲明稱︰「民調的錯誤已是臭名昭著。距離大選還有5個月，現階段任何民調都不能清晰反映選舉結果。2016年的民調就非常錯，低估了選民對特朗普總統的熱情。」

《華爾街日報》和全國廣播公司的另一民調更顯示，全國有80%受訪者均認為，美國局勢正逐漸失控。81%民主黨人認為，警察殺害黑人弗洛伊德更令人不安，48%的共和黨人則認為部分示威暴力更令人不安。而在新冠肺炎疫情方面，74%民主黨人認為國內疫情可能持續多一年，32%的共和黨人則認為疫情已經受控。