新冠肺炎：紐約今復市　多州重啟後新症回升

美國的新冠肺炎疫情放緩，多州已陸續重啟經濟。疫情最嚴重的紐約市亦於周一（8日）第一階段復市，約40萬人復工，仍需保持社交距離，市長白思豪形容這是該市史上最重要的一日。另外，美媒指多州復市後的新症數字有回升迹象。

紐約市符合白宮早前制定的7項復市標準，周一起第一階段復市，允許建築業及零售業人士復工，零售門市可重開但只限店內取貨。紐約市已封城3個月，地鐵為應對復市後的交通需求，已消潔好車廂，在車站放置防疫用品，但有市民擔心繁忙時間在車廂無法保持社交距離。

白思豪形容復市意味經濟及人民生活重新出發，但對何時開始第二階段復市態度保守，稱進度可能比其他地區慢。他指出，根據官方統計可能最快2周後滿足第二階段復市要求，不希望民眾有過高期望，所以預計7月初可以進入下一階段重啟。

美媒引述美國約翰斯霍普金斯大學的5日平均數據，顯示已復市的加州，猶他州、亞利桑那州、北卡羅萊納州、佛州、阿肯色州、德州的新冠肺炎確診數都有上升。有專家指，美國目前的情況複雜，部分地區疫情有顯著改善，其他地區仍令人擔憂。

全美每日新症增長近日下跌，暫時在每日增加2萬宗的水平，比4月高峰期的每日3萬宗回落，死亡數字亦逐漸減少。