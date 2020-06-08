美警殺黑人：用警棍毆打示威者　費城警遭起訴

美國賓夕凡尼亞州費城日前爆發反警暴示威，一名警員用警棍毆打一名大學生的頭部，再將他拘留24小時。事發片段在網上瘋傳，檢方檢閱影片後決定不起訴學生，於上周五（5日）改為起訴涉事警員嚴重襲擊罪等多項罪名。

事發在上周一（1日）下午5點半左右，警員嘗試在宵禁生效前驅退在場示威者，穿着白色制服的警員博洛尼亞（Joseph Bologna）突然衝上前，試圖分隔同袍及示威者，並用力拉扯一名示威者，期間21歲大學生戈爾斯基（Evan Gorski）協助該名示威者逃脫，詎料遭博洛尼亞猛力用警棍敲打頭部，並被推倒及壓在地上。

戈爾斯基被拘留逾24小時，再送交檢察官辦公室等待起訴。檢方查閱現場影片及證據後，決定不起訴戈爾斯基，並指他身體嚴重受傷，頭部有個大傷口需要縫針。

費城警長奧特洛（Danielle Outlaw）表示，已就事件展開內部調查，認為警員的確有使用武用。檢察官克拉斯納（Larry Krasner）指，檢方很重視公平性，並且在基於事實及證據的基礎下，迅速應付暴力和犯罪行為。