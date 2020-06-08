十年謎題終破解　尋寶獵人獨得百萬美元寶藏

美國加州一名富翁10年前將一個藏有價值逾百萬美元寶物的青銅箱子，埋藏於洛磯山脈的森林深處，然後把線索寫成24行詩在網上公布，讓喜歡冒險的人去尋寶。富翁日前宣布，一名不願公開姓名的男子近日終於找到寶藏，為這場曾吸引全球數十萬人參與的尋寶遊戲畫上句號。

發起尋寶遊戲的芬恩（Forrest Fenn）是著名古董收藏家，他周日（7日）接受當地報章訪問時表示，日前接到該名幸運兒傳來的相片，確認對方尋獲的是寶箱真身，又指它藏在洛磯山脈鬱鬱蔥蔥、森林茂密的植被之下，位置就跟他當日埋下時一樣沒變。

芬恩強調並不認識找到寶藏的人，所以肯定對方是由他所公布的短詩破解出藏寶地點。對於這長達10年的尋寶遊戲終於結束，芬恩感到悲喜交集，並祝福所有曾參與的人。

據了解，芬恩埋藏的寶物包括數百枚稀有金幣和金塊、前哥倫布時期的動物雕像、史前的黃金鏡子，還有玉雕的中國古代面譜和各種寶石古董首飾等，共重達10公斤，裝在一個淨重9公斤的青銅箱子裏。多年來數以十萬計來自世界各地的「尋寶獵人」依短詩指引，蜂湧到美國西部的荒野碰運氣，許多人甚至因此辭職和耗盡畢生積蓄。