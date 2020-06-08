美國女太空人再造創舉　潛航馬里亞納海溝最深處

美國首位太空漫步的女太空人蘇利文（Kathy Sullivan），周日（7日）乘坐深海探索潛艇抵達西太平洋馬里亞納海溝及全球最深處的「挑戰者深淵」（Challenger Deep），是首名抵達該處的女性。

68歲的蘇利文上周五（5日）與另外2人，隨一間深海探險公司組織的科研隊伍，從關島阿加特乘坐探險船出發，於周日抵達馬里亞納海溝水域，然後轉乘由54歲深海探險家韋斯科沃（Victor Vescovo）領航的雙座位探索潛艇「Limiting Factor」，潛到馬里亞納海溝南端最深處挑戰者深淵。

挑戰者深淵位於海面下10916米，壓力是海平面壓力的1100倍。整個潛航來回過程歷時14小時，團隊利用環迴高解像攝影機，拍攝挑戰者深淵的狀況，並採集生物樣本供研究。

蘇利文在1984年成為首位太空漫步的美國女太空人，是次潛航為她再添新紀錄。而韋斯科沃則於去年5月潛航馬里亞納海溝，打破人類潛航最深紀錄；同年9月，他再成為首位完成探索五大洋最深處的探險家。