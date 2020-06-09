新冠肺炎：譚德塞稱病毒仍在肆虐　籲示威者注意衞生

新冠肺炎疫情漸見放緩，惟世界衞生組織周一（8日）表示，全球情況正惡化，其中美洲新增確診個案創歷史新高，警告人們不要自滿。對於全球多地響應美國反警暴示威，該組織敦促所有示威者要在安全情況下參與活動。

世衞總幹事譚德塞指，歐洲疫情好轉，但病毒仍在全球肆虐，過去10日當中，有9天每日新增10萬宗確診個案。他提到周日（7日）更錄得13.6萬宗新增確診，是單日以來新高，其中有75%來自美洲及南亞共10個國家。

對於部分國家情況好轉，譚德塞指那些國家最大威脅就是自滿：「全球大多數人仍容易受到感染。」他亦提到全球多地爆發反警暴示威，鼓勵政府積極監控病毒，確保疫情不會反彈，另建議示威者出席活動時要與他人保持至少1米距離、勤洗手及佩戴口罩，並重申「世衞全力支持平等及全球反種族主義運動」。

當被問及對中國國務院新聞辦公室周日發布的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書有何評論時，譚德塞一度無意回答，全場靜止10秒。此時，突發事件執行主任瑞安（Michael Ryan）表示，世衞重點放在未來工作，包括致力避免第二波疫情，以及如何做好準備。